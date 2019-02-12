В Венесуэлу начала поступать гуманитарная помощь

Первая партия гуманитарной помощи для Венесуэлы доставлена, ее передали для дальнейшего распределения медикам - об этом сообщил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, детали доставки он не раскрыл.

В грузе находились детское питание и медикаменты, предназначенные для беременных женщин.

Николас Мадуро заблокировал доставку помощи, заметив, что она предназначена для "противников официального Каракаса".

В ответ на это лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил: "Мы доставили первую часть помощи, это пока капля в море, мы сумели это сделать вопреки правительству, которое закрыло границу, это примерно 80 тысяч посылок с самым необходимым для наиболее нуждающихся".

Врио президента Гуайдо был признан США, странами Группы Лимы (за исключением Мексики) и Организацией американских государств.

Представитель Гуайдо при ОАГ Густаво Тарре накануне сообщил, что первое, в чем нуждается Венесуэла, это честный и прозрачный электоральный процесс, основанный на справедливом политическом плюрализме: "Нам не нужна скупка голосов, которой пользовались те, кто шантажировал людей голодом, заставляя избирать тех, кто выгоден был властям, нам нужны выборы без мошенничества и вбросов бюллетеней".

Тем временем Мадуро заявил, что Венесуэла намерена развивать туристический потенциал, чтобы"продемонстрировать действительное положение вещей и продвинуть свои национальные продукты на мировых рынках". Об этом он рассказал на презентации программы "Бренд страны: Венесуэла", которая состоялась накануне в Каракасе.