Курия готовит вердикт по делу кардинала-растлителя

Конгрегация вероучения Римской курии готовится вынести приговор по делу бывшего архиепископа Вашингтонского Теодора МакКаррика.

Он обвиняется в нескольких случаях гомосексуальных домогательств, в том числе в отношении несовершеннолетних. 28 июля 2018 г. папа Франциск отстранил его от общественного служения, предписав молитву и покаяние вплоть до окончания канонического расследования.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники в курии сообщает, что решение о лишении МакКаррика сана уже принято. Если это произойдёт, это станет первым случаем лишения сана священнослужителя, к тому же дослужившегося до кардинала, в современной истории Римско-католической церкви.