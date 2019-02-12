Бюджет США: новый компромисс?

Республиканцы и демократы достигли общей договоренности по бюджету, касающейся главным образом обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе. Компромисс требовался, чтобы избежать новой приостановки работы правительственных учреждений и ведомств, которая, при отсутствии консенсуса в отношении бюджетных параметров, могла бы начаться уже в ближайшую субботу.

Предполагается, что текст нового законопроекта о федеральных финансах и того, как они будут тратиться, должен быть опубликован уже в среду, 13 февраля. До этого детали двухпартийных договоренностей раскрыты не будут. Камнем преткновения было финансирование строительства стены на южных границах США, на которое Белый дом требовал выделить почти 6 миллиардов долларов.

Как сообщил прессе однопартиец Трампа сенатор Ричард Шелби, "система ассигнований на эти работы устроила обе партии и будет действовать до 30 сентября этого года".

Пока неизвестно, как оценит компромисс сам Трамп, который вновь отправился в граничащий с Мексикой штат Техас.

Там он заявил своим сторонникам: "Воглавляемая мной администрация намерена прекратить полностью нелегальную иммиграцию в США в том числе и на законодательном уровне. Мы предполагаем принимать в нашей стране на законных основаниях тех, кто может сам себя обеспечивать и вносить вклад в развитие экономики. Принимать будем тех, кто этого заслуживает".

Предыдущий "шатдаун" стал самым длинным в истории США, он продолжался 35 дней.