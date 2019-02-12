ВОЗ предупреждает: приглушите звук!

Приглушите звук! Всемирная организация здравоохранения предупреждает: целое поколение меломанов может столкнуться с проблемой потери слуха из-за слишком громкой музыки на аудио-устройствах, не ограничивающих опасный для здоровья уровень шума.

Сегодня от серьёзной потери слуха в мире страдают 466 млн человек, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 360 млн.

Глава департамента ВОЗ Шелли Чадла обратилась к производителям гаджетов: "Мы предлагаем встроить функции автоматического ограничения и понижения громкости и родительского контроля, чтобы в случае превышения норм устройство понижало уровень шума, который может навредить ушам".

По данным ВОЗ, сегодня свыше 1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте от 12 до 35 лет) подвергаются риску потери слуха в результате воздействия шума в местах отдыха и развлечений.

А в 60% случаев потери слуха у детей вызваны предотвратимыми причинами.