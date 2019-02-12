В Мадриде судят каталонских политиков

В Верховном суде Испании открылся процесс над каталонскими сепаратистами. 12-ть политиков и активистов обвиняются в организации восстания и в растрате госсредств . Все они агитировали за независимость региона от Мадрида. Уже известно, что прокуратура Испании просит для них до 25 лет тюрьмы.

Перед судом предстали экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, бывшие члены кабинета министров и депутаты парламента Каталонии. В качестве свидетелей для дачи показаний будут вызваны экс-премьер-министр Испании Мариано Рахой и бывшая вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамария.

В отношении бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемонa дело рассматриваться не будет, поскольку в настоящий момент он скрывается от правосудия в Бельгии. Он уже успел заявить, что процесс - "это не акт правосудия, а месть Мадрида".