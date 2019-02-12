Русская дача: истоки и современность

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, упразднивший традиционное для русской культуры понятие "дача". В парламенте он был принят ещё в июле 2017 года. Цель - упорядочить устаревшие и запутанные правовые нормы.

Что изменится с принятием закона?

Раньше насчитывалось девять форм ведения хозяйства, в том числе, дачные некоммерческие хозяйства, кооперативы, партнёрства. Многие из них фактически дублировали друг друга, из-за чего возникала некоторая путаница.

Теперь (с 1 января) больше нет юридического понятия "дача": согласно новому закону, все участки делятся на садовые и огороднические. Разница между ними заключается в правах на возведение капитальных строений. Садоводы имеют право построить на участках жилые помещения, а владельцы огородов – лишь технические здания, например, сарай, теплицу, колодец.

Дачники могут получить прописку

Предполагается также, что новый закон упростит получение прописки. Оформить постоянную регистрацию на даче можно было и раньше, но для этого требовалось решение суда о том, что дом пригоден для постоянного проживания. Теперь больше не нужно будет доказывать в суде, что дом жилой.

Однако некоторые условия всё же существуют: оформить прописку на дачном участке можно будет, если он находится на территориях, предназначенных для ведения садоводства (а не огородничества), и в границах населенного пункта. Сам дом должен иметь надежные несущие конструкции и крышу, электроосвещение, водоснабжение, отопление и другие необходимые системы.

Упростилась система взносов

Систему взносов тоже упростили. Если раньше их насчитывалось пять: вступительные, членские, целевые, паевые и дополнительные, - то теперь, согласно "дачному" закону, остались лишь членские и целевые.

Изменились и правила для неплательщиков взносов. Теперь если дачник больше двух месяцев не уплачивает членские или целевые взносы, его могут исключить из садоводческого или огороднического объединения, и он лишится права участвовать в общих собраниях. При этом он обязан подчиняться решениям большинства, поскольку остаётся собственником своего дома и участка и пользователем общественных территорий.

Считается, что эта норма позволит избавиться от так называемых "мертвых душ". Раньше членство в кооперативе прекращалось только по заявлению: собственник мог продать имущество без согласия остальных членов кооператива, но на бумаге оставаться в сообществе. При этом его голос формально должен был учитываться при принятии решений.

Дача: истоки

Понятие "дача" сильно изменилось с момента своего появления в языке.

В XVII веке так называли участок земли, данный царём во владение своим приближенным. Как полагают историки, первые дачи появились в России ещё в начале XVIII века при Петре I. В те времена царь дарил (или давал - отсюда "дача") своим приближённым за заслуги перед государством земельные наделы. Дачи передавались в собственность при условии благоустройства земельного участка и строительства дома. По масштабу территории и качеству строений это были, скорее, усадьбы, а не дачи в современном понимании слова.

Постепенно слово "дача" теряло свой первоначальный смысл, и вместо богатых загородных дворцов стало обозначать места для летнего проживания, обычно располагавшиеся недалеко от больших городов. Первый императорский указ, в котором дача упомянута в современном значении слова, вышел в середине XIX века и назывался "О раздаче в г. Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов".

В XIX веке, по свидетельствам современников, летом люди устремлялись за город. В ближайших пригородах Москвы — в Кунцеве, Сокольниках, Останкине, Перове — стали появляться дачные посёлки. С развитием железных дорог их становилось всё больше.

В то же время в России появился слой интеллигенции: инженеров, врачей, чиновников, деятелей искусства, не имевших фамильных поместий. Но все горожане хотели выехать летом на природу, подальше от городской суеты. Чаще всего они не покупали дачи, а арендовали их на несколько месяцев. Представители среднего класса могли снять у хозяев лишь часть дома или комнату.

К 1888 году вокруг Москвы насчитывалось около шести тысяч дач: от перестроенных крестьянских изб до богатых особняков. Одним из самых известных в те годы посёлков была Перловка, принадлежавшая московскому предпринимателю Василию Алексеевичу Перлову. В посёлок часто приезжали артисты, в летнем театре выступали московские театральные труппы, на берегу Яузы стояли оборудованные купальни.

Знаменитые дачники

В январе 1900 года Антон Чехов, у которого к тому времени уже был дом в Ялте, приобрел в Гурзуфе новую дачу. В небольшом домике на берегу моря отдыхали мать писателя, его сестра Мария и семья брата Ивана Чехова. Здесь же гостила будущая жена писателя Ольга Книппер. В августе 1900 года Чехов работал в Гурзуфе над первым действием драмы "Три сестры".

Фёдор Шаляпин выбрал себе дачу подальше от столицы, в Кисловодске. В 1917 году кумир светского общества того времени арендовал дом в стиле модерн для себя и своей семьи. По воспоминаниям отдыхающих, иногда можно было слышать голос Шаляпина, проходя мимо этого особняка.

Дача писателя Леонида Андреева была построена на берегу Чёрной речки под Петербургом. Дача получила от своего владельца шутливое прозвище "Вилла Аванс", поскольку была построена на авансы, полученные от издателей. Жизнь на дача Леонида Андреева стала предметом воспоминаний в книге дочери писателя Веры Андреевой, "Дом на Чёрной речке". После смерти Андреева в 1919 году дача была продана за долги и разобрана.

Советский и постсоветский период

После революции дачная жизнь изменилась. Дачи перестали быть площадкой для любительских спектаклей, концертов и бесед на верандах. Теперь дача - место для труда на открытом воздухе. Жители городов на лето выезжали на небольшие участки, выдаваемые государством, чтобы заняться садоводством, прополоть грядки, искупаться в реке. По сути, дача была единственным островком частной собственности в условиях советского коллективизма.

Однако советские дачи не ограничивались шестью сотками с деревянным домом и небольшим садом или огородом. Партийная номенклатура, включая первых лиц государства, проживала в роскошных и благоустроенных загородных домах, причём иногда это были бывшие дворянские особняки. Так, у Сталина было около 20 дач, разбросанных по всему СССР.

Фотографии Reuters.

В 1930-х годах начали формироваться посёлки, которые теперь называются "стародачными". В них строились дома для генералитета, высшего партийного руководства, академиков, деятелей искусства, писателей.

Один из самых известных таких посёлков - Переделкино. Здесь в разное время проживали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава, Вениамин Каверин, Белла Ахмадулина, Илья Ильф, Евгений Петров и многие другие советские авторы. Корней Чуковский внес большой вклад в жизнь посёлка, благодаря ему сформировалась традиция летними вечерами собираться у костра, чтобы послушать рассказы и стихи из уст самих авторов – писателей и поэтов, живших в Переделкино.

После распада СССР земельные участки на территории всей России попали в свободную продажу, а дачное строительство вошло в стадию своего бурного развития. Наряду с небольшими участками появились дачные посёлки с капитальными домами и необходимой инфраструктурой для постоянного проживания. Возникли многочисленные дачные, садовые и огородные кооперативы, партнёрства, коттеджные посёлки. Но "дача" так и осталась особым русским феноменом, с грядками, грибами и баней, аналог которому сложно найти в другой стране.