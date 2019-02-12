"Закон об устойчивом Рунете" прошёл первое чтение

Госдума приняла в первом чтении законопроект об устойчивости работы Рунета в случае его гипотетического отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Авторы законопроекта объясняют его необходимость принятой в сентябре стратегией национальной кибербезопасности США, в которой Россия перечисляется в числе угроз.

"Речь не идёт об изоляции, – поясняет депутат от ЕР и председатель комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин, представлявший законопроект депутатам. – Речь идёт о том, что, если вы и те пользователи, с которыми вы общаетесь, или те компании, с которыми вы общаетесь, находятся на территории Российской Федерации, то нет необходимости искусственной маршрутизации трафика через другие страны".

Все оппозиционные фракции проголосовали против законопроекта, раскритиковав положение об установке "на сетях связи" технических средств, позволяющих ограничивать пропуск нежелательного трафика. Фракция ЛДПР обещает принять дисциплинарные меры против депутата своей фракции Андрея Лугового, подписавшегося под законопроектом.

"Мы категорически против того, что государство получает полный контроль над всеми сообщениями граждан и, как написано в законопроекте, может в любой момент в целях оперативных мероприятий проверить эту информацию. Причём операторы связи не будут иметь права рассказать, что эта информация проверяется", – объяснил позицию фракции ЛДПР депутат Сергей Иванов.

Правительство поддержало законопроект с условием, что ко второму чтению в нём будет пояснено, в каком случае может вводиться "централизованное управление сетью", и гарантировано, что качество и скорость передачи информации не пострадают.

Галина Полонская, Euronews: "Авторы, принятого в первом чтении законопроекта, отказывались проводить параллели с тем, как Китай цензурирует свой Интернет. Но депутаты, которые выступили с критикой данной инициативы утверждают, что на этот счёт нет никаких гарантий. А пока есть только белые пятна и масса вопросов. Например, на основании каких угроз Россию переведут на Рунет и во сколько это всё же обойдётся бюджету страны".