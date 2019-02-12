Встречайте Аи-ду - британского робота-художника

Могут ли роботы заниматься искусством? Инженеры британской компании Engineered Arts считают, что сумеют "научить" машину держать в руках карандаш и рисовать людей с натуры.

Аи-да, названная в честь британского математика и пионера программирования Ады Лавлейс, - первый в мире "ультра-реалистичный робот-художник с искусственным интеллектом". Создатели надеются, что он сможет не только делать карандашные наброски, но и заниматься живописью.

Внешне Аи-да тоже будет практически неотличима от человека. Благодаря камерам, спрятанным в глазных яблоках, робот сможет распознавать человеческие черты, смотреть в глаза, следовать за вами по комнате. При нарушении "личного пространства", Аи-да отступит назад, моргая от шока.

"Зрением управляет искусственный интеллект, который позволяет роботу отслеживать лица, распознавать черты и имитировать ваше выражение лица", - поясняет Маркус Холд, инженер по проектированию и производству Engineered Arts.

По замыслу инженеров Аи-да будет выглядеть как женщина смешанной расы с длинными темными волосами, силиконовой кожей, с зубами и деснами, напечатанными на 3D-принтере.