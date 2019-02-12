Первые шаги Македонии в НАТО

Македония становится членом НАТО. Теперь официально. Под звуки гимна флаг альянса был поднят перед зданием кабинета министров республики. С которого накануне сняли надпись "Правительство Республики Македония" в рамках переименования страны в Северную Македонию.

6 февраля все страны-участницы НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в блок. Как только он будет ратифицирован всеми странами - Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса.

Церемонию в Скопье провел премьер-министр страны Зоран Заев.

"Мы уверены в том, что после ратификации протокола всеми странами-членами НАТО, наша страна, которая в скором будущем сменит название на Северную Македонию, официально станет 30-й страной-участницей блока с правом голоса", – заявил на церемонии премьер-министр.

Вступление Македонии в состав НАТО позитивно оценил и его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Я очень рад, что на встрече министров обороны стран-членов НАТО, которая состоится на этой неделе, будет впервые присутствовать наша коллега из Скопье министр Радмила Шекеринская. Будущая Республика Северная Македония отныне имеет свое место за НАТОвским столом", – отметил генсек.

Название страны было одним из основных препятствий для Скопье по пути к НАТО и ЕС из-за разногласий с Грецией. В июне прошлого года многолетний спор между странами был решен. И теперь в состав альянса входит Северная Македония.