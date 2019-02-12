Обвинительный приговор наркобарону "Эль Чапо"

Суд Нью-Йорка вынес обвинительный приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гусману, более известному как "Эль Чапо" ("Коротышка").

Жюри присяжных признало главу самого крупного мексиканского наркокартеля "Синалоа" виновным по всем 10 пунктам обвинения - почти все они касаются производства и распространения наркотиков.

В 2015 году Гусману благодаря жене и сообщникам удалось сбежать из мексиканской тюрьмы строгого режима Альтиплано по вырытому туннелю длиной 1,5 км.

В январе 2016 года "Эль Чапо" удалось поймать в городе Лос-Мочис в его родном штате Синалоа, он был помещен в ту же тюрьму, но режим его содержания был ужесточен.

Через год Гусман был экстрадирован в США по запросу американских властей.

Меру пресечения бывшему наркобарону огласят 25 июня. Гусману грозит пожизненное заключение.