Премьер Венгрии намерен стимулировать рождаемость среди сограждан

В воскресенье (10 февраля) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о мерах по повышению рождаемости в стране. Среди этих мер - льготное налогооблажение и предоставление субсидий и кредитов для многодетных семей.

По мнению Орбана, стимулирование рождаемости должно способствовать уменьшению количества мигрантов в стране.

«Накануне общеевропейских выборов Европа снова достигла того уровня, когда мы должны защищать нашу национальную идентичность, наше христианское наследие», - заявил он.

Меры по стимулированию рождаемости

Пожизненное освобождение от подоходного налога для женщин, которые рожают и воспитывают как минимум четырех детей

Предусмотрены низкопроцентные кредиты до 31.500 евро для женщин в возрасте до 40 лет, которые впервые вступают в брак. При этом одна треть долга будет аннулирована при рождении второго ребенка, в весь кредит целиком будет погашен после рождения третьего ребенка.

Также будет расширена кредитная программа для семей с двумя и более детьми, чтобы помочь им купить жильё.

После рождения второго ребенка правительство будет выдавать 3.150 евро на ипотеку , после третьего ребенка – 12.580 евро, а затем по 3.150 евро за каждого последующего ребенка.

Бабушки и дедушки смогут брать оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребёнком 3-летнего возраста

Планируется расширить сеть детских садов : к 2022 году должно появиться 21.000 новых мест

Правительство будет выдавать субсидии в размере 7.862 евро на приобретение 7-местного автомобиля для семей с тремя и более детьми.

Демографическая ситуация в Европе

Если не брать в расчёт миграцию, то для того, чтобы численность населения не уменьшалась, коэффициент рождаемости должен превышать 2,1 ребёнка на каждую женщину. Социологи считают, что это позволяет сохранять рождаемость на уровне воспроизводства.

Однако, согласно данным Евростата за 2016 год, средний коэффициент рождаемости в Европейском союзе находится на уровне 1,6 на женщину, а коэффициент рождаемости в Венгрии составил всего 1,45, что ниже общеевропейского уровня.

Даже страны ЕС с самыми высокими показателями рождаемости - Франция (1,92) и Швеция (1,88) - не дотягивают до уровня рождаемости, достаточного для естественного воспроизводства.

Поэтому численность населения в Европе поддерживается и увеличивается за счет других факторов, таких как увеличение продолжительности жизни и миграция из-вне. Данные Международного института прикладного системного анализа и Венского института демографии говорят о том, что население ЕС может сократиться более чем на 5% к 2050 году. Однако с учётом миграции численность населения может к 2050 году возрасти на 6,6%.

Как другие страны стимулируют рождаемость?

Итальянские власти обсуждают вопрос предоставления земельных участков семьям, у которых появляется третий ребенок.

В Польше прошла скандальная рекламная кампания, призванная побудить родителей рожать больше детей.

В одном российском регионе был организован выходной день, чтобы молодые родители могли провести это время вместе. Было объявлено, что семьи, в которых родится малыш ровно через 9 месяцев, получат награды.

Подробнее о демографическом стимулировании в других странах Европы