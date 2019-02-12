Обрушение трапа в аэропорту Барнаула

В аэропорту Барнаула 4 человека получили травмы при обрушении трапа.

При посадке в самолет "Уральских авиалиний", направляющийся в Москву, произошел надлом стойки корзины трапа, в результате чего шесть пассажиров упали на посадочную площадку.

Барнаульским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В Минздраве региона уточнили, что госпитализированы три человека, угрозы жизни нет.