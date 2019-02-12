Иран с момента Исламской революции: хронология последних 40 лет

11 февраля в Иране отметили 40-ю годовщину Исламской революции - события, которое определило судьбу страны и ее положение в мире.

Через десять дней после того, как лидер исламской духовной оппозиции аятолла Рухолла Хомейни вернулся в Иран из изгнания во Франции, шах Мохаммеда Резы Пехлеви был свергнут и вскоре умер в изгнании. Имам Хомейни, вдохновитель Исламской революции, стал лидером страны.

Революция 11 февраля 1979 года ознаменовала конец эпохи шаха Пехлеви, чьё авторитарное правление, роскошный образ жизни и реформы по западному образцу настроили более консервативную часть общества против него.

В апреле 1979 года по результатам всенародного референдума была провозглашена Исламская Республика Иран.

Позже в том же году иранские боевики взяли в заложники несколько десятков сотрудников посольства США в Тегеране. Это привело к введению первой волны санкций со стороны Вашингтона и к длительному разрыву дипломатических отношений между странами.

Прошедшие с момента Исламской революции десятилетия были отмечены внутренней борьбой между сторонниками реформ и консерваторами, а также международными спорами по поводу ядерного потенциала Ирана.

Euronews подготовил хронологию основных событий последних четырёх десятилетий с момента Исламской революции 1979 года.