Пожар в Нью-Дели: есть многочисленные жертвы

В Нью-Дели жертвами пожара в отеле Arpit Palace стали по меньшей мере 17 человек, среди них женщина и ребенок, и свыше тридцати были ранены. О возгорании стало известно около семи утра по местному времени. Отель расположен в популярном у туристов районе индийской столицы, который называется Карол-Багх. В отеле - 65 номеров, почти половина из них была забронирована для гостей, приехавших в Нью-Дели на свадебные торжества.

По словам работавшего на месте происшествия пожарного Випина Кентала, "пламя распространялось очень быстро, поскольку коридоры были обшиты деревянными панелями, а пожарные лестницы и запасные выходы были заставлены ненужной утварью, людей пришлось спасать прямо из окон".

По предварительным данным, пожар начался на террасе на крыше. На ее строительство, судя по всему, не было разрешения. Предполагается, что в отеле находились не менее 150 постояльцев, среди них были и иностранные граждане, в частности из Мьянмы. Российских граждан в этом отеле не было.