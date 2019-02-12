"Популист" Конте призвал евродепутатов к солидарности

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с речью в Европейском парламенте перед депутатами, многие из которых рассматривают правящую в Италии коалицию как угрозу Европейскому Союзу.

Сам Конте заявил о том, что только объединённая Европа способна эффективно представлять европейцев на международной арене в диалоге с такими крупными державами как США, Китай и Россия:

"В нынешнем контексте ни одно государство ЕС не способно сыграть крупную роль в одиночку. Поэтому мы надеемся, что объединённый голос Европы сможет прозвучать и в стенах Совета Безопасности ООН".

Но представляя "популистскую" политическую силу, он не упустил возможно раскритиковать европейские элиты за их глухоту к нуждам народ при проведении экономической политики, особенно мер жёсткой бюджетной экономии. Он отверг обвинения в проведении безрассудной бюджетной политики.

Но завершил свою речь Конте на высокой ноте, призвав депутатов преодолевать политические разногласия:

"Давайте преодолеем разделение, порождаемое логикой национализма и регионализма. Давайте будем по-настоящему солидарны, чтобы Европа вновь начала ценить человеческую жизнь и нашу безопасность".

Коалиция "Движения 5 звезд" и "Лиги" бросила вызов устоявшимся правилам поведения в Евросоюзе, ужесточив миграционную политику и предложив бюджет с уровнем дефицита выше бюджетного правила ЕС. Джузеппе Конте также не раз вступал в спор с лидерами других стран с ЕС – чаще всего с президентом Франции Эммануэлем Макроном.