Миссия по разделению сиамских близнецов

Сиамским близнецам из Бангладеш Рабее и Рукае всего два с половиной года. Они появились на свет со сросшимися головами. Дети с такой редкой формой болезни под названием краниопагия рождаются в одном из 2,5 миллионов случаев.

Сложный, рискованный процесс разделения сестёр начался в прошлом году в Дакке. Затем эстафету принял Будапешт.

Операции проводятся с интервалами на реабилитацию. Венгерские хирурги готовятся к решающему этапу по разъединению кровеносных сосудов, питающих мозг и той и другой девочки. Главная задача - не причинить вреда ни одной из них.

"25 января нам удалось с успехом провести второй этап операций. Это венгерско-бангладешская программа по разделению близнецов, получившая название "Освобождение". Она уникальна тем, что в её рамках происходит сотрудничество врачей, обмен между общинами, взаимодействие культур и религий", - рассказывает Гергей Патаки, пластический хирург, доктор медицинских наук.

Врачи понимают: хирургическое вмешательство может повлечь за собой опасные для жизни детей осложнения, такие как кровопотеря, воздушная эмболия. тромбоз.

"Уровень смертности чрезвычайно высок. Опыт последнего столетия показывает, что число летальных исходов превышает 50%. Мы рассчитываем на то, что эта многоэтапная процедура значительно увеличит шансы на успех. Однако очевидно, что это чрезвычайно трудная миссия", - поясняет Андраш Чокай, нейрохирург, доктор медицинских наук.

Решающий этап в борьбе за полноценную жизнь Рабеи и Рукаи наступит совсем скоро. Последняя операция по разделению девочек намечена на лето.