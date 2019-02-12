Праздник фонарей в Китае

Свыше 10 тысяч фонарей зажглись в Китае, в древнем городе Кайфын, что в провинции Хэнань. Фестиваль, имеющий статус международного, проводится здесь в честь китайского Нового года по лунному календарю.

Праздничные фонарики - большие и миниатюрные, самых причудливых форм и всех цветов радуги, плывущие и парящие - дело рук мастеров со всей страны. Ведь история этого традиционного для Китая ремесла насчитывает две тысячи лет. Здесь и изделия ручной работы, и те, что были сделаны с использованием современных технологий. Такие художественные творения вызывают интерес не только у местного населения, но и иностранных туристов, которых в Кайфыне в эти дни немало. Международный фестиваль фонарей продлится до 24 февраля.