Судебный процесс после референдума

В Мадриде начались судебные слушания по делу каталонских сепаратистов. В организации восстания и растрате госсредств обвиняются 12 политиков и активистов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратора просит для них до 25 лет тюрьмы. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен лишь летом.

У здания Верховного суда собрались как сторонники, так и противники независимости Каталонии.

Спикер каталонского парламента Рожер Торрен выступает на процессе в качестве свидетеля: "Сегодня многие жители Каталонии и, думаю, других частей страны тоже, ощущают великую боль из-за того, что на скамье подсудимых оказались все эти мужчины и женщины. Но мы также увидим проявление достоинства. 12 мужчин и женщин с достоинством верят: всё, что они сделали — это организовали референдум, чтобы каталонцы могли определить свое будущее".

В отношении бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемона дело рассматриваться не будет, поскольку в настоящий момент он скрывается от правосудия в Бельгии. Он назвал процесс "местью Мадрида".

Карлес Пучдемон: "Я хочу, чтобы европейские институты ответили, почему Европейский Союз больше заботится о том, что происходит, например, в Венесуэле, нежели чем в Мадриде. В этом вопросе голос ЕС также необходим, как и в других ситуациях по всему миру, требующих защиты прав человека и основополагающих ценностей, потому что это обязанность ЕС".

Конституция Испании запрещает регионам выходить из состава страны. Испанское правительство настаивает на том, что фигурантов процесса судят согласно закону.

Лидер ультраправой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль говорит: "Тот факт, что глава женералитета Каталонии Ким Торра сегодня находится среди присутствующих в зале, а не на скамье подсудимых, означает, что переворот в стране продолжается, несколько недель назад он сказал, что обратного пути нет и нужно идти по пути Словении, а это путь насилия, и таким образом он публично заявил о том, что продолжит сепаратистское восстание".

Этот процесс открылся на фоне предстоящего в среду голосования по бюджету, которое может привести к досрочным выборам, если проект не поддержат каталонцы.