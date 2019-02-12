Путешествие по Великобритании перед "брекситом": Шотландия

Мы продолжили путешествие по Великобритании, отправившись теперь в столицу Шотландии Эдинбург. На референдуме по «брекситу» значительное большинство здесь проголосовало за то, чтобы страна осталась в Европейском союзе. С какими чувствами эти люди ждут теперь приближения даты выхода из ЕС? В одном из здешних баров корреспондент NBC Александр Смит разговорился с местным жителем Джеми МакКормаком:

– В нашей стране люди не поддержали выход из Европейского союза. Нас выводит из ЕС Англия... А мы за это не голосовали.

Александр Смит:

– Но разве это не стало бы кризисом демократии, если бы два года назад у нас был один результат, а в этом году – другой?

Джеми МакКормак:

– А разве это не кризис демократии, когда Шотландию выдёргивают из Европейского союза вопреки её воли? Разве это, друг мой, не кризис демократии? Шотландию вырывают из Европейского союза вопреки воли шотландцев... Потому что так проголосовали англичане.

Александр Смит:

– А как же те 40% шотландцев, которые проголосовали за выход?

Джеми МакКормак:

– А как же те 63% шотландцев, которые проголосовали за то, чтобы остаться?

Александр Смит:

– Почему для вас так важно, что вы шотландец?

Джеми МакКормак:

– Выйди за дверь и погляди вокруг, приятель...

Так мы и поступили, покинув Эдинбург следующим утром... Наш путь лежал через Северо-Шотландское нагорье в город Лоссимут.

Александр Смит:

– Мы едем по Шотландскому высокогорью, здесь просто потрясающе красиво!

В Лоссимуте число сторонников «брексита» оказалось лишь на долю процента меньше числа его противников.

Александр Смит:

– Проехав через горы, мы, наконец, добрались до побережья Северной Шотландии... Это самая дальняя точка от Вестминстера за всё время нашей поездки. Мне любопытно, почему почти половина местных жителей проголосовали за выход из ЕС в 2016-м году.

Мы встретили на берегу Сандру Кэмпбелл, которая ответила на наши вопросы.

Сандра Кэмпбелл:

– Я проголосовала за выход, потому что мой брат – рыбак. И им очень непросто, потому что в эти воды приплывают рыбачить из тех стран ЕС, у которых нет выхода к морю!

Александр Смит:

– А что бы вы сказали тем, кто хочет отменить ваше решение?

Сандра Кэмпбелл:

– Ну, я полагаю, им придётся подождать, пока выход из ЕС принесёт свои плоды, чтобы увидеть от этого выгоду. Думаю, что с нас уже довольно, и это касается большинства.

Сандра Кэмпбелл:

– Я не считаю, что нам нужен ещё один референдум. Думаю, что следует лишь продолжить начатый процесс, и мы увидим, каким будет результат.

Александр Смит:

– Как вы думаете - когда готовился референдум... вы владели всей информацией?

Сандра Кэмпбелл:

– Нет... нет, не думаю, что люди располагали достаточной информацией, для того, чтобы принять правильное решение.

Вскоре нам пришла пора покинуть замёрзшие берега Шотландии... Отсюда мы отправились в Северную Ирландию, ставшую камнем преткновения для тех, кто желал быстрого «брексита».