Путешествие по Великобритании перед "брекситом": Блайнай-Гвент и Бостон

Следующая остановка нашего путешествия - Блайнай-Гвент, часть Уэльса, в которой большинство поддержало "брексит", край живописных горных пастбищ, по которым бродят стада овец.

Вильям Дженкинс всю жизнь занимается разведением овец и коров на этой земле, как и его предки с 1911 года. Он считает, что Европа обеспечила валлийским фермерам стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

"У нас был рынок сбыта. Поэтому сейчас будущее вызывает у меня определённые опасения. Мы можем потерять европейский рынок, для выхода на который нам пришлось приложить много усилий. Я переживаю, что у нас не будет стабильности, - добавил Вильям. - Конечно, я не рад "брекситу", но раз мы оказались в этой ситуации, надо хотя бы попробовать реализовать плохую идею лучше, чем она есть. Выход из Евросоюза без соглашения будет означать большие сложности, в том числе для валлийских фермеров".

"Жесткий брексит" будет плохой новостью для овцеводов

Вильям озвучил очень важную проблему, которая волнует многих противников "брексита". Однако опросы показывают, что даже сегодня миллионы людей с ним не согласны.

Чтобы выяснить, почему многие британцы до сих пор хотят покинуть Евросоюз, мы отправляемся в Бостон, английский город, в честь которого названа столица американского штата Массачусетс. 75% местных избирателей поддержали "брексит". Мы решили узнать, не передумали ли они в свете последних событий.

Жители Бостона решили отпраздновать "брексит" 30 марта

Александр Смит: "В случае повторного референдума, как бы вы проголосовали?"

Алан: "Если бы у меня было достаточно оснований, чтобы изменить своё мнение, я бы выбрал противоположный вариант. Я думал, что это вопрос, на который можно ответить да или нет, но сейчас очевидно, что на самом деле это не так. Поэтому я полагаю, что повторный референдум означал бы более осмысленный выбор, так как люди лучше бы представляли последствия".

Алан и Дженни, которые живут в Бостоне, не ответили на вопрос, как они проголосовали в 2016, но пояснили, почему большинство жителей их родного города хотели покинуть Евросоюз.

Дженни: "Если выйти на улицу вечером, то местных жителей почти не услышишь".

Алан: "В последние годы много людей приехало из других стран, слишком много приезжих за слишком короткий срок, баланс был нарушен".

Количество иммигрантов резко возросло в 2004 году, когда в Евросоюз вошли 10 новых государств. Благодаря свободному передвижению внутри ЕС множество людей из таких стран, как Латвия, Эстония и Польша смогли переехать в Великобританию.

Александр Смит: "На сегодняшний день непонятно, что произойдёт в ближайшие несколько месяцев или лет. Вас это не тревожит?"

Дженни: "Нет. Я не могу переживать по этому поводу, чему быть, тому не миновать".

Пришло время отправиться в Шотландию, страну, которая точно хочет остаться в Евросоюзе.