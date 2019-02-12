В Белоруссии судят журналистку по "делу БелТА"

В Минске начался суд над Мариной Золотовой - главным редактором независимого новостного портала TUT.BY. Процесс открытый, поэтому в зале много людей, главным образом журналистов.

Подобных дел в истории современной Белоруссии еще не было: впервые в этой стране журналиста судят непосредственно за исполнение его профессиональных обязанностей.

Скандал разгорелся в августе минувшего года, когда в Белоруссии в ряде независимых СМИ прошли обыски и задержания. Эти СМИ - TUT.BY и БелаПАН - обвинялись в несанкционированном доступе к новостям, а именно к новостному порталу государственного агентства БелТА.

Всего по делу проходили полтора десятка журналистов, однако в отношении большинства из них расследование было либо прекращено, либо статьи переквалифицированы в административные.

Что касается Марины Золотовой, то она является фигурантом дела уголовного и проходит по статье "бездействие должностного лица", поскольку не препятствовала своим сотрудникам, когда они по раздобытому паролю заходили на сайт БелТА, чтобы читать официоз.

В целом наблюдатели считают, что речь идет об очередной попытке властей Белоруссии оказать давление на независимые СМИ в стране.