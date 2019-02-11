Из "Бывшей Югославской" в "Северную": Македония меняет название

Власти Бывшей Югославской Республики Македония приступили к переименованию страны в Республику Северная Македония. Согласно договору с Грецией, первыми меняются таблички на правительственных зданиях и пунктах погранперехода.

Утром в понедельник надпись "Правительство Республики Македония" была снята с фасада главного здания страны.

Парламент Греции 8 февраля проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Македонии в НАТО, "за" высказались 153 депутата в 300-местном парламенте. Утром в понедельник Скопье получил вербальную ноту Греции о ратификации документа и исполнении условий для вступления в силу поправок к македонской конституции.

На прошлой неделе рабочие демонтировали ограду вокруг правительственного здания в знак открытости и примирения. Это было одним из предвыборных обещаний пришедшего к власти в 2016 году правительства. Ограда была возведена годом ранее в период социальной напряженности в стране и обошлась в 700 тыс евро.