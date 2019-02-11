Падение военного вертолёта в Стамбуле: есть жертвы

Четверо военнослужащих погибли при крушении вертолета в предместьях Стамбула. Об этом заявил мэр города Али Ерликайя.

Военный вертолет упал в жилом квартале Чекмекёй, совершая вынужденную посадку. При этом жертв и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.

Причина крушения пока неизвестна.

Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.

За три месяца это уже второе подобное ЧП в Стамбуле. В конце ноября при совершении учебного полета на жилой район упал военный вертолет, четверо солдат турецкой армии, находившиеся на борту, погибли.