"Брексит": конец "цветочно-букетного" периода

Каждый день сотни, тысячи фургонов, доверху набитых свежими цветами, следуют из Нидерландов в Великобританию. Сегодня порядка 80% цветочных растений, продаваемых в британских магазинах, поставляют голландские экспортёры. Товар оказывается в руках флористов менее чем через сутки. Но жёсткий "брексит" рискует оставить поставщиков без клиентов, а британцев - без цветов.

"Если мы останемся без британского рынка, торговать будет не с кем. Соединённое Королевство - наш единственный покупатель. Я обеспокоен отсутствием сделки по "брекситу". Поскольку это влияет на многое, в том числе - непосредственно на мою работу, которую я могу потерять в случае жёсткого "брексита", - поясняет Даан Ван дер Кнаап, оптовый торговец цветами.

Будь то развод с ЕС по соглашению сторон или без него - как только Великобритания покинет сообщество, в пока бесперебойно работающем механизме торговли появятся барьеры - в виде таможенного контроля.

Временные задержки в поставках цветов в прямом смысле губительны для столь недолговечного товара. Рост цен на него неизбежен.

"Выход без сделки обернётся кошмаром. Многим флористам-частникам придётся начинать с нуля. Цены взлетят так, что клиенты попросту не смогут позволить себе такие приобретения", - уверена флорист Присцила Манни.

В прошлом году выручка голландских компаний от продажи цветов в Великобритании составила 800 миллионов евро. Что на 150 миллионов меньше, чем годом ранее. Причина - в падении стоимости британского фунта стерлингов. Спад, который переживает цветочный бизнес сегодня - серьёзный повод для беспокойства не только для поставщиков, но и владельцев цветочных магазинов.

“Как видите, многие цветочные бутики закрылись. Многие компании обанкротились. Сразу два наших поставщика перестали приезжать в Англию. Потому что такой бизнес нерентабелен", - сетует Наджи Дахан, владелец цветочного магазина.

Большинство жителей старинного городка Уитни (что в графстве Оксфордшир), в котором побывала наша съёмочная группа, проголосовали за то, чтобы страна покинула Евросоюз. А сегодня местные флористы не принимают заказы на обслуживание мероприятий после 29 марта.

"Я отказалась от работы на свадьбе, потому что хочу оставаться честной. Я могла бы предложить примерные расценки. Но если цены подскочат - а они уже растут, - то я потеряю в доходах. Потеряв деньги, с чем я останусь?" - задаётся вопросом флорист Роса Эшби.

В этом году открытки с признаниями в любви по случаю Дня Святого Валентина британцы получат как и всегда - с букетом голландских роз или тюльпанов. Но в будущем такой подарок для них может стать непозволительной роскошью.