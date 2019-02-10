Живая стена на границе США и Мексики

На границе США и Мексики прошла акция в поддержку идеи строительства заграждения между странами. Её участники выстроились в живую стену с американскими флагами и плакатами о пользе таких инициатив. Они повторяли доводы о том, что забор должен помочь защите от наркотрафика и организованной нелегальной иммиграции. «Мы собрались, чтобы обратиться внимание на тот факт, что здесь нет стены и что мы в то же время должны защищать нашу страну. Все эти люди не смогут жить в мире, пока тут не прекратят возить наркотики и торговать людьми», — объяснял один из активистов.

Акция прошла на фоне сообщений о появлении у границы крупной группы мигрантов, желающих попасть в США. Около 2000 человек из стран Латинской Америки размещены в лагере близ города Пьедрас Неграс. Выходцы из Гондураса и Сальвадора говорят, что вынуждены искать лучшей доли в США:

—Жизнь в Гондурасе очень тяжёлая. Во-первых, нет работы. Во-вторых, там опасно жить, особенно женщинам.

— Мы хотим работать и всё такое. Мы хотим достойной жизни для наших семей. Там в Сальвадоре это невозможно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что установит на границе живую стену, если Конгресс не даст денег на строительство. В понедельник Трамп намерен провести в Техасе митинг в поддержку своей программы защиты южных границ.