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Турция

Турция требует от Китая закрыть "концентрационные лагеря" для уйгуров

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 Андрей Позняков 
Турция требует от Китая закрыть "концентрационные лагеря" для уйгуров
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Турция призывает Китай закрыть центры временного содержания мусульман-уйгуров, обвинив Пекин в пытках и «промывке мозгов». В заявлении турецкого МИДа сказано, что более миллиона тюркоязычных уйгуров были необоснованно арестованы и помещены, цитата, «в концентрационные лагеря и тюрьмы».

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой объяснил, что Анкара поднимает вопрос о ситуации вокруг уйгуров после сообщения о гибели в заключении известного уйгурского певца Абдурехима Хейита. Эти новости, по словам Аксоя, вызывали возмущение в турецком обществе и привлекли внимание к нарушениям фундаментальных прав человека.

Государственное Китайское радио тем временем выступило с опровержением информации о гибели музыканта и опубликовало видеозапись, на которой человек, похожий на Хейита, рассказывает, что с ним всё в порядке. Мужчина в кадре говорит, что стал фигурантом какого-то уголовного дела.

Китай уже неоднократно обвиняли в массовом преследовании уйгуров. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации насчитал от десятков тысяч до двух миллионов мусульман, задержанных и размещённых в засекреченных лагерях. Официальный Пекин называл «совершенно необоснованными» все сообщения о стремлении «уничтожить этническую, религиозную и культурную идентичность уйгуров».


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