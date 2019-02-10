Фермеры Сардинии требуют повысить цену на их товар

Доить коров и продавать молоко абсолютно не выгодно для фермеров итальянского острова Сардиния, где продолжаются протесты против снижения закупочных цен на этот базовый продукт питания. В знак протеста фермеры помешали местной футбольной команде "Кальяри" вылететь на матч в Милан.

"Каждый фермер кормит 11 человек! И никто нам не помогает, зато мы всех содержим..." - возмущается один из участников протеста, организованного в деревне Вилламассарджа.

Фермеры требуют повышения закупочной цены их товар до 70 евроцентов за литр.