Испанские патриоты против суверенитета Каталонии

Испанцы недовольны решением главы правительства Педро Санчеса, вступить в переговоры с каталонскими сепаратистами.

Многотысячная акция солидарности за единую Испанию прошла в воскресенье (10 февраля) в центре Мадрида. Организаторы шествия - правоцентристская Народная партия и либеральная партия "Граждане".

Представители ультра-правой партии "Вокс" ("Голос") также были в рядах протестующих. Они настаивают на срочном проведении выборов.

Социалисты, представитель которых возглавляет испанский кабинет, также против предоставления суверенитета Каталонии. Но политические силы правого фланга считают любые уступки сепаратистам предательством. При этом сами каталонцы, выступающие за независимость от Испании, предложение Педро Санчеса отвергли.

По оценкам полиции, в демонстрации в Мадриде участвовало около 45.000 человек.