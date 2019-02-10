Линдси Вонн завершает карьеру

Линдси Вонн, знаменитая американская горнолыжница, завершает свою спортивную карьеру в возрасте 34-х лет. На счету Вонн немало ярких побед, и её по праву называют сильнейшей горнолыжницей в скоростных дисциплинах. О своём решении спортсменка объявила незадолго до начала чемпионата мира, который проходит в шведском Оре. В воскресенье в своём последнем старте спортсменка завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске.

В этот день швейцарский теннисист Роджер Федерер направил ей видеоприветствие, что стало для Вонн приятным сюрпризом.

– Привет, это я. Очень, очень поздравляю с чудесной карьерой. Я знаю, как ты готовилась в последние месяцы к соревнованиям. Я думал о тебе, смотрел твоё выступление и видел, как ты упала на суперслаломе несколько дней назад. Я очень переживал тогда. Мы сидели с детьми у экрана и надеялись, что с тобой всё в порядке... И мне лишь хотелось сказать тебе: всё замечательно, можешь собой гордиться, и, надеюсь, насладиться этим моментом, хотя, возможно, тебе сейчас немного грустно. Всего тебе доброго!

– Роджер, ты самый лучший! Я приеду на Уимблдон, чтобы увидеть твою замечательную игру. И я очень жду дня, когда смогу покататься на лыжах с твоими детьми. Это было бы здорово. Люблю тебя, спасибо!