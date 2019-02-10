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Франция

Россиянин досрочно стал чемпионом мира по ледолазанию

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 Андрей Позняков 
Россиянин досрочно стал чемпионом мира по ледолазанию
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Россиянин Николай Кузовлев завоевал золото на французской трассе Кубка мира по ледолазанию и обеспечил себе победу в международном туре в дисциплине «трудность». Соревнования проходили в Шампани-ан-Вануаз. До вершины не дошёл никто, но Кузовлев достиг самой высокой точки. Набранных очков ему хватит для победы в турнире, даже если он плохо выступит на трассе в США.

Среди женщин лучшей в дисциплине «трудность» стала россиянка Мария Толоконина, многократная победительница чемпионатов России. Она также лидирует в общем зачёте, а в скоростном восхождении занимает третью позицию. В этой дисциплине россияне никому не уступают верхнюю часть таблицы — пять первых мест у мужчин и шесть у женщин.

Последний этап Кубка мира по ледолазанию пройдёт в Денвере 22-24 февраля, а завершится эта серия международных соревнований 10 марта на Чемпионате мира в Кирове.

Видеомонтаж • Андрей Позняков