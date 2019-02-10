Фатих Акин рассказал про маньяка

Фатих Акин, обладатель «Золотого медведя» 2004 года, возвращается на Берлинале с новой картиной. После повествований о турецкой диаспоре в Германии и геноциде армян, немецкий режиссёр турецкого происхождения обращается к теме криминальной истории Гамбурга.

Лента «Золотая перчатка» рассказывает об одном из самых известных маньяков Германии. Это Фриц Хонка, который в начале 1970-х убил нескольких женщин, а их расчленённые тела хранил в собственной квартире. С большинством жертв он познакомился в баре «У золотой перчатки».