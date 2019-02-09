«Продвижение дела мира»

Южная Корея рассчитывает на конкретные результаты нового саммита лидеров США и КНДР. Спецпредставитель Вашингтона Стивен Бигэн прибыл в Сеул из Пхеньяна. Его поездка на Север завершилась соглашением о новой встрече Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, и теперь американский дипломат «сверяет часы» с союзниками:

«Мы не знаем, куда это заведёт, но мы в процессе переговоров с Севером, и наш диалог оказался продуктивным. Я не знаю, слышали ли вы или нет, но президент сообщил, что следующий саммит состоится 27 и 28 февраля в Ханое».

Дональд Трамп в «твиттере» заявил, что с нетерпением ждёт встречи с «председателем Кимом»; а ещё накануне американский президент выразил надежду, что под руководством Ким Чен Ына Северная Корея станет «экономической ракетой».

Первая в истории встреча действующих лидеров США и КНДР состоялась прошлым летом в Сингапуре. Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности. Однако дальше общих заявлений дело не пошло и переговоры встали.