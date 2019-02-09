Прокуратура обжалует вердикт террористам

К пожизненному тюремному сроку приговорил суд Туниса семерых обвиняемых в совершении терактов в столичном музее Бардо и в городе Сусе. Как сообщил представитель прокуратуры, остальные из 50 обвиняемых получили от 6 месяцев до 16 лет, 27 человек оправданы. Прокуратура намерена обжаловать вердикт.

За ходом процессов тщательно следят в европейских странах: большинство из 60 жертв терактов 2015 года - иностранные граждане (прежде всего британцы, французы, итальянцы и испанцы).

В 2015 году Тунис стал мишенью группировки "Исламское государство". 18 марта в столице ее боевики ворвались в Национальный музей Бардо и открыли огонь по посетителям, убив более 20 человек. Через три месяца в курортном городе Сусе исламист расстрелял 38 постояльцев отеля Riu Imperial Marhaba. Этот теракт стали крупнейшим за всю историю Туниса.