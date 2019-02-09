Франсуа Озон принес на Берлинале "злобу дня"

"Злобу дня" принес на красную ковровую дорожку Берлинского кинофестиваля Франсуа Озон. Во второй день киносмотра французский режиссер представил свою новую картину "Божьей милостью", в основу которой легло самое громкое дело о педофилии во французской католической церкви.

Процесс над архиепископом Лионским кардиналом Филиппом Барбареном и еще пятью высокопоставленными иерархами по делу о сокрытии фактов сексуального насилия над детьми только что завершился в Лионе. Фильм рассказывает историю создания ассоциации «La Parole libérée» ("Освобожденное слово"), объединяющей жертв священника Бернара Прейна, благодаря которым преступления 20-летней давности стали достоянием общественности.

"Фильм заканчивается вопросом, на который нет ответа,- заявил на пресс-конференции в Берлине Франсуа Озон. - На мой взгляд, картина открывает дебаты, и я надеюсь, что церковь согласится принять в них участие. Мы уже начали показывать картину во Франции, ее посмотрели многие епископы, она вызвала положительную реакцию. Мы чувствуем, что в католическом сообществе ситуация меняется, произошло осознание всей серьезности масштабов педофилии и особенно закона молчания".

Главные роли исполнили Мелвил Пупо, Дени Меноше, Сван Арло. В пятницу, когда "Божией милостью" показывали в Берлине, стало известно, что один из адвокатов Бернара Прейна потребовал от суда в срочном порядке запретить выход картины на французские экраны. Премьера намечена на 20 февраля.