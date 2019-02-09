Лобовое столкновение поездов

Один человек погиб и и четверо получили тяжелые ранения в результате лобового столкновения между двумя поездами в Каталонии. Авария произошла около 18.30 по местному (20.30 по московскому времени) в 50-ти километрах от Барселоны.

Погибшая, женщина 26 лет, была машинистом одного из столкнувшихся поездов. Около ста человек получили легкие и средние ранения. 65 не пострадали.

Государственная железнодорожная компания RENFE начала расследование. По предварительным данным, один из составов следовал не по своим путям. Среди причин катастрофы рассматриваются также неисправность системы сигнализации и проблема с системой контроля за положением и движением поездов. Не далее, как в ноябре, на этой же линии между Манресой и Барселоной поезд сошел с рельсов в результате оползня, что привело к гибели людей.