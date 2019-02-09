«Восстановить взаимное доверие»

Премьер-министры Великобритании и Ирландии обсуждают «брексит»: Лео Варадкар встречает в Дублине Терезу Мэй. Обе стороны заранее предупредили, что не стоит ждать прорыва в вопросе ирландской границы. Варадкар подчеркнул, что его задача — восстановить между политиками взаимное доверие, несколько подорванное долгой неопределённостью вокруг «брексита», а переговоры по конкретным вопросам — прерогатива ЕС в целом, а не одной только Ирландии.

В пятницу Варадкар встречался с представителями партий Северной Ирландии, среди которых — Демократическая юнионистская партия, ключевые союзники Терезы Мэй. Обе стороны заключили, что у них больше точек соприкосновения, чем различий в позициях.