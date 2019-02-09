«Фламенго»: траур в Рио

В Бразилии траур по жертвам пожара в учебном центре «Фламенго». Болельщики и игроки забывают о своих клубных предпочтениях и выражают соболезнования родным и товарищам погибших. По последним данным, из десяти жертв шестеро были игроками молодёжного состава «Фламенго».

«Независимо от того, за какую команду мы болеем, это огромная трагедия, нет слов, чтобы описать её».

«Я ставлю себя на место отца, потерявшего ребёнка. Тут вообще не важно, как вы относитесь к футболу».

16-летний форвард «молодёжки» выложил в сеть съёмку внутри спального корпуса незадолго до трагедии. По меньшей мере один из его товарищей по команде, запечатлённых на этих кадрах, стал жертвой пожара.

Зико, бывший игрок «Фламенго»:

«Мы потеряли почву под ногами. Для таких моментов невозможно найти слова. Эти ребята, я познакомился со многими из них за последние годы».

Соболезнования выражают футболисты из Бразилии и со всего мира, к примеру Неймар, у которого с матчами против «Фламенго» связаны свои воспоминания.

Причина трагедии пока остаётся невыясненной. По одной из версий, загорелся неисправный кондиционер.