Скорейшая доставка гуманитарной помощи в Венесуэлу — одна из задач, которую намерена решить Международная контактная группа: представители ряда государств Латинской Америки и Европы. В четверг в столице Уругвая они решили отправить в Венесуэлу техническую комиссию.

В то же время МКГ выдвинула и ряд политических условий для проведения выборов: полное снятие запрета на деятельность оппозиции, включая освобождение политических заключённых.

«Важно восстановить демократию во всём объёме, включая верховенство закона, разделение властей и уважение к конституционному мандату органов власти, включая демократически избранную Национальную ассамблею. Группа выразила готовность мобилизовать силы по оказанию помощи, если это будет необходимо, и эти усилия будут координированы с органами ООН по делам беженцев и миграции», — заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Участники форума подчеркнули, что необходимо искать мирное решение проблем и что они не собираются навязывать свои условия Венесуэле. 3650136

Так или иначе, во встрече не участвовали представители ни венесуэльского правительства, ни самопровозглашённого президента Хуана Гуайдо.