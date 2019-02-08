Рыболовство в Таиланде: предупреждение ЕС сработало

На протяжении многих лет мало кто обращал внимание на ограничения на вылов рыбы в Сиамском заливе и на запрет рыбачить в определенных районах. В итоге многие виды морских обитателей просто-напросто исчезли. Один из рыбаков рассказывает, что в его сети попадало всё меньше и меньше рыбы, но законов, которые могли бы защитить морских обитателей, не существовало или они не выполнялись.

Местным фабрикам приходилось работать с сомнительным грузом с иностранных судов, которые могли быть связаны с незаконным рыболовецким промыслом. Эта рыба потом попадала в тарелки европейских потребителей. Но в 2015 году Евросоюз, крупнейший импортер морепродуктов, официально предупредил Таиланд. В Брюсселе заявили, что, если ситуация в рыболовецкой отрасли в этой стране не изменится в лучшую сторону, то в ЕС будет введет запрет на ввоз морепродуктов из Таиланда.

"В течение трех с половиной лет мы работали рука об руку с властями Таиланда, чтобы завершить всеобъемлющую реформу управления рыболовством в стране. Она включала фундаментальный пересмотр правовой базы. Благодаря этому мы увидели улучшения в правилах отслеживания, средствах контроля и наблюдения, а также в управлении рыболовецкой флотилией", - говорит еврокомиссар по вопросам окружающей среды, морских дел и рыболовства Кармену Велла.

Сегодня за тайскими рыболовными судами круглосуточно следят по спутнику. Подозрительные лодки задерживают и отправляют на берег, где они проходят досмотр. Кроме того, новый закон требует от судов, плавающих под флагом иностранного государства, должным образом декларировать груз.

Усилен был таможенный контроль. Особые технологии используются для того, чтобы не допустить отправки нелегального улова в Евросоюз.

Правда, не все проблемы пока удалось решить. Особенно много вопросов возникает относительно условий труда на рыболовецких судах, которые нередко называют рабскими.