Больше половины россиян интересуются венесуэльским кризисом

В России 57% жителей интересуются происходящими в Венесуэле событиями. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Пятая часть россиян придерживается мнения, что кризис в Венесуэле – следствие провокаций со стороны других государств, в частности, - США. О том, что в латиноамериканской стране происходят переворот и безвластие заявили 16% респондентов.

В то, что происходящее является следствием напряженной обстановки и недовольством народа неэффективными действиями существующей власти, верят лишь 3% россиян. Однако почти половина респондентов - 43% - затруднились назвать причину кризиса в Венесуэле.

По отношению к сторонникам Хуана Гуайдо россияне испытывают скорее негативные эмоции: 12 участников опроса сказали о своём недоверии к протестующим, 11% - об осуждении. Надежду и уважение испытывает меньшее число респондентов – 8% и 7% соответственно. Еще 15% опрошенных безразличны к протестующим.

При этом почти четверть участников опроса (23%) заявили о безразличном отношении к властям Венесуэлы и президенту Мадуро. При этом 10% россиян чувствуют по отношению к нему надежду и еще 9% - симпатию.

Около половины россиян (51%) оценивают отношения между Россией и Венесуэлой как дружеские, добрососедские и тёплые и не опасаются их ухудшения в случае прихода к власти оппозиции (57%). Однако 36% опрошенных считают, что отношения между двумя государствами могут ухудшиться, если Мадуро не сможет сохранить за собой власть.