Вокруг рекламы Reebok с шуткой об оральном сексе разразился скандал

Вокруг рекламной кампании Reebok в России разразился скандал после того, как в социальные сети попала серия постеров, среди которых оказалось изображение с лозунгом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".

Сразу после публикации, постеры удалили, но через какое-то время они снова появились на страничке компании в Instagram c подписью: "К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети".

Постер вызвал резкую резкую реакцию в социальных сетях. "Господи, спаси Россию от меня и от кунилингуса", - отреагировала на ситуацию героиня постера, активистка за гендерное равенство и автор лозунга Залина Маршенкулова.

Слоган стал мемом:

Изображение - часть кампании "Ни в какие рамки", направленной на борьбу с гендерными стереотипами. Подобно англоязычной версии Be More Human, реклама продвигает идею равенства полов, приводя в пример женщин успешных в "мужских" видах спорта.

В российской версии кампании приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и ведущая феминистского Telegram-канала "Женская власть" Маршенкулова. В видеоролике и на нескольких фотографиях они рассказывают, как им удалось добиться успеха, несмотря на гендерные стереотипы.

По словам Reebok, все слоганы, использованные в кампании, были придуманы самими участницами. В своем Telegram-канале Маршенкулова подтвердила, что в конце прошлого года получила предложение от представителя Reebok участвовать в кампании с собственными "дерзкими цитатами и концепцией". "До последнего момента я думала, мы шутим и мои злобные тексты не возьмём. Но нет. Взяли", - написала она.

Автор рекламы, ведущий специалист по маркетингу Reebok Александр Голофаст, заявил телекомпании "Дождь", что она была одобрена руководством бренда. Но после публикации Голофасту позвонил начальник, "сказал, что это ужасно, кошмарно, чудовищно", и потребовал ее удалить.