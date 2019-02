Вокруг рекламы Reebok с шуткой об оральном сексе разразился скандал

View this post on Instagram

#НИВКАКИЕРАМКИ В рамках совместного проекта с Залиной Маршенкуловой @mayachok_antihrista #НИВКАКИЕРАМКИ компания Reebok предоставила слово девушкам, которым есть, что сказать, и которые не стесняются быть собой. Их жизненные принципы в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин в обществе, поэтому их слова могут восприниматься неоднозначно. Одинаково уважительное отношение ко всем существующим мнениям является одним из принципов компании Reebok. Бренд посчитал нужным дать возможность высказаться главным героиням проекта, которые профессионально занимаются традиционно «не женским» видом спорта - смешанными единоборствами. К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети. Тем не менее, публикации до сих пор доступны в аккаунтах героинь кампании. Компания Reebok продолжает поддерживать тех, кто выбирает активный образ жизни, меняется через спорт и фитнес, оставаясь собой.