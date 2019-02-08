Умер актер Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался знаменитый актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский, сообщила пресс-служба театра Моссовета в пятницу. "Сергей Юрьевич скончался, подробностей пока не знаем", - сказал представитель театра агентству ТАСС.

В конце декабря прошлого года стало известно о срочной госпитализации актера. В театре, где он работал с 1978 года, заявили, что Юрский находился на профилактическом лечении.

Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. В 1955 году поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института им. А.Н. Островского. Актер известен ролями в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

Новость дополняется.