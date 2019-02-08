"Македония в НАТО - залог стабильности Балкан"

Вступление бывшей югославской республики Македония в НАТО поможет стабилизировать ситуацию на Балканах, - убеждена министр обороны Македонии. Это государство в скором времени станет 30-ым членом североатлантического альянса. На следующий день после подписания протокола о вступлении Македонии в НАТО министр обороны Радмила Шекеринская побывала в городе Тетово, где расквартирован пехотный батальон.

"Не может быть стабильной Европы без стабильных и процветающих Балкан. На наш взгляд, вступление Македонии в НАТО показывает, что балканские государства движутся вперед, что юго-восточная Европа становится мирным и процветающим регионом", - убеждена Шекеринская.

Еще в середине 1990-ых Македония вместе с рядом других стран, не входящих в альянс, подписала программу военного сотрудничества "Партнерство во имя мира". В соответствии с ней македонских военных тренируют специалисты из стран-членов НАТО. В армии бывшей югославской республики служат всего 6000 человек, но, как считает министр обороны, их маленькая армия вносит большой вклад в коллективную безопасность евроатлантического региона.

"Македония – многолетний партнер НАТО. И даже не будучи членами блока, мы отправляли более 4000 человек для участия в миссиях, руководимых НАТО. А это более 50 процентов наших вооруженных сил. Так что даже маленькие государства могут вносить свой вклад".

Сами служащие македонской армии говорят, что готовы к новым вызовам, которые их ждут после того, как Македония станет частью североатлантического альянса.

"Македонская армия, учитывая ее профессионализм, целостность и ответственность, продемонстрировала, что способна работать наравне с другими государствами-членами НАТО и странами, не входящими в блок", - говорит майор Влатко Штериовский.

"Македония, которая скоро будет называться Северной Македонией, станет 30-ым членом НАТО. Вступление в военный альянс одного многоэтнического государства, расположенного на юге Балкан, считается важным шагом на пути к стабилизации ситуации в регионе, безопасность в котором до сих пор остается чувствительным вопросом", - передает корреспондент Euronews Боян Явановский.