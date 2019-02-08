"Лошомобиль" от изобретателя из Татарстана

Карета на современный лад. Зачем тратить деньги на бензин, если можно использовать настоящие лошадиные силы? Иван Мельников, житель села Черкасово в Татарстане, теперь может с ветерком добираться до места работы - школы, которая находится в соседнем селе. Не нанося при этом вреда экологии!

Кобылу по кличке Ночка Мельников запряг в старый "Москвич", точнее в то, что осталось от машины. Свое изобретение мужчина называет "лошомобиль". Передвигаться в такой карете, по словам Мельникова, весьма удобно, но всё же он не отказался бы установить внутри "печку-буржуйку".