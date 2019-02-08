Мадуро заявляет о готовности к диалогу с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявляет, что не допустит нарушения государственной границы под предлогом доставки гуманитарной помощи американской организации US AID. Он также раскритиковал заявление Международной контактной группы по Венесуле, в которую входит представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. В документе, согласованном 7 февраля в Монтевидео, содержится требование проведения в Венесуэле новых выборов.

"ЕС и Федерика Могерини обречены на провал, если они продолжат слушать и слушаться венесуэльских крайнеправых, – заявил Николас Мадуро. – Мы отвергаем предвзятость документа, предложенного контактной группой, и его идеологию. Но я готов принять любого представителя контактной группы, чтобы начать диалог".

Письмо с призывом поспособствовать диалогу между венесуэльцами президент Мадуро направил в пятницу папе римскому Франциску. С похожей просьбой к главе Римско-католической церкви обратился Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, 23 января объявившей себя исполняющим обязанности президента боливарианской республики.

С ещё одним письмом - открытым - Николас Мадуро обратился накануне к американскому народу. В нём содержится призыв не допустить военной интервенции США в Венесуэле.