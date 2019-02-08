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мир

"Не терять из виду взаимный интерес"

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 Марфа Васильева 
"Не терять из виду взаимный интерес"
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Несмотря на отзыв французского посла из Рима, не следует терять из виду "крепкую базу двусторонних отношений и желание сотрудничать по ряду досье, представляющих взаимный интерес". С такими словами министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини пригласил на встречу французского коллегу Кристофа Кастанера.

Один из вопросов - организация высылки на родину экономических мигрантов, еще один - выдача Парижем 15 человек, осужденных на родине за терроризм и получивших статус политических беженцев во Франции.

Наблюдатели опасаются, что ссора Парижа и Рима поставит под вопрос сооружение железнодорожного тоннеля между Лионом и Турином, учитывая возросшую недавно почти в три раза стоимость проекта (с 9,6 млрд до 26,1 млрд евро), а также несогласие сторон по его долевому финансированию. Италия считает несправедливым, что она должна заплатить 35%, тогда как Франция 25% при том, что основная часть дорогостоящего туннеля пройдет по французской территории).

Еще одним раздражающим фактором в отношениях Рима и Парижа является вопрос о госбюджете Италии, власти которой хотят нарастить расходы и увеличить и без того огромный государственный долг. Формально сделать это Риму мешает Еврокомиссия, которая отказывается утверждать бюджет и грозит санкциями за нарушение бюджетной дисциплины. Но в Риме склонны видеть за этим козни Франции, инвестиционные банки которой являются едва ли не главными держателями итальянских облигаций. И тот факт, что президент Франции - в прошлом инвестиционный банкир из банка Ротшильдов, лишь разогревает подозрения итальянских властей.