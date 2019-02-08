Болгария: самые бедные рабочие ЕС

Болгария недавно увеличила минимальную заработную плату до 286 евро в месяц. Но все же самые бедные рабочие в ЕС - это болгары. Мы встретились с Еленой Марваковой. Она, как и многие другие восточноевропейские работники текстильной промышленности, трудится изо всех сил за небольшие деньги. Ее профессиональный опыт - 33 года, но несмотря на это женщина зарабатывает всего 340 евро.

Елена - член PODKREPA. Профсоюз рабочих добивается более высокой оплаты труда. По мнению болгарских трудящихся, Европа также должна принять меры. Они считают, что на всей территории Европейского Союза должна быть введена общая минимальная заработная плата.

Елена Марвакова, работница текстильной промышленности: "Болгарские законы созданы для людей? Или они созданы для роботов? Мы работаем безостановочно: с такими правилами наш работодатель узаконил своего рода систему почти принудительного труда..."

Работа за невысокую зарплату на протяжении всей жизни оборачивается очень низкими пенсиями. 80-летняя Атлаза Штерева вышла на пенсию практически нищей. Она начала работать в возрасте пятнадцати лет, сажала деревья, работала поваром. В последнее время она занималась изготовлением молний для швейной промышленности. Её пенсия составляет около 150 евро в месяц. 50 из них она должна заплатить за электричество и за медицинское обслуживание.

Атлаза Штерева, пенсионерка: "В месяц у меня остается около 100 евро на ежедневные расходы. Когда я смотрю на витрины магазинов, я вижу много товаров, которые я не могу себе позволить. К счастью, мне помогают дети. Без их поддержки я не смогла бы выжить. Я бедна как церковная мышь. Спасибо моим детям за то, что у меня дома тепло и я не болею. Это они покупают мне дрова".

Низкая зарплата - главная причина, по которой болгары покидают свою страну - им лучше платят в Западной Европе. Но жизнь на две страны разделяет семьи.

"Не менее 20 миллионов человек должны быть выведены из зоны риска бедности и социальной изоляции к 2020 году. Это официальная цель Европейского Союза. Но ее будет трудно достичь. Здесь, в Болгарии, минимальная зарплата составляет всего 286 евро в месяц", - говорит журналист телеканала Euronews Ханс фон дер Брейли.