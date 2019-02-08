Пожар на базе ФК «Фламенго», есть погибшие

В Бразилии по меньшей мере десять человек стали жертвами пожара в тренировочном центре клуба «Фламенго». Огонь вспыхнул рано утром, когда игроки юношеской команды ещё спали. По данным местных СМИ, среди погибших — двое молодых игроков, а также сотрудники учебного комплекса и представители менеджмента команды. Ещё трое подростков получили сильные ожоги, один из них в тяжёлом состоянии.

Reuters

Тренировочный комплекс был открыт после реконструкции всего всего два месяца назад, несмотря на финансовые затруднения клуба, и предназначен специально для подготовки молодёжи. Причина трагедии пока неизвестна.