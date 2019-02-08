Казалось бы, при чём здесь Трамп?

Богатейший человек планеты Джефф Безос обвинил в вымогательстве и шантаже американское издание National Enquirer. Основатель компании Amazon заявил, что проводит расследование того, как его частная переписка и интимные фотографии могли оказаться в распоряжении таблоида.

Главный редактор Дэвид Пекер потребовал от миллиардера прекратить разбирательство, угрожая в противном случае опубликовать компромат. В ответ Безос решил сам обнародовать все эти материалы, тем более что они не открывают никакой тайны.

Речь идёт о разводе Безоса с супругой, о чём стало известно ещё в начале года, и о его связи с актрисой Лорен Санчес, которая тоже находится в процессе развода.

Безос с (бывшей) супругой год назад Reuters

Миллиардер же подозревает не обычный интерес таблоида к «грязному белью» знаменитостей, а большую политику. Цель его расследования — выяснить, не причастен ли к сбросу частных материалов брат актрисы. Тот — известный сторонник Дональда Трампа, а президент США регулярно критикует Безоса и принадлежащую ему газету «Вашингтон пост» за публикацию недостоверной информации о главе Белого дома.