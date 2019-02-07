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Испания

Испанца лишили права опеки над детьми за курение

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 Marta Rodriguez Martinez 
Испанца лишили права опеки над детьми за курение
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Курильщик из испанского города Кордоба потерял право опеки над своими детьми после того, как они пожаловались, что в его доме им приходится постоянно вдыхать сигаретный дым.

"В этой ситуации совершенно очевидно, что безответственный образ жизни отца угрожает здоровью детей. Он игнорирует все, кроме своей зависимости", - говорится в тексте приговора суда. С 2017 года мужчина делил опеку над своими детьми 10 и 13 лет с бывшей женой.

По данным ВОЗ 2004 года, пассивному курению подвергаются 40% детей, 33% некурящих мужчин и 35% некурящих женщин по всему миру. Ежегодно от причин, связанных с пассивным курением, умирают 600 тыс. человек.

После принятия антитабачного закона в 2011 году в Испании запрещено курение в закрытых общественных местах, а также рядом со школами, больницами и детскими игровыми площадками. Тем не менее, закон не запрещает курить в присутствии несовершеннолетних на территории частной собственности.


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Журналист • Наира Давлашян